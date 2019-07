Breitscheid

Metalltor fällt auf Kind: Mädchen stirbt an Unfallfolgen

19.07.2019, 15:35 Uhr | dpa

Ein zweijähriges Mädchen ist an den Folgen eines Unfalls gestorben, den es beim Spielen erlitten hatte. Zur genauen Klärung der Unglücksursache sei ein Sachverständiger beauftragt worden, die Ergebnisse lägen bislang nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Kleinkind hatte am Sonntag gemeinsam mit seinem Bruder an einem Schiebetor in Breitscheid nahe Wetzlar (Land-Dill-Kreis) gespielt. Dabei löste sich das Tor und fiel auf das Mädchen. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, dort starb es wenige Tage später. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "mittelhessen.de" über den Tod berichtet.