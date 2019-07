Winston-Salem

Dieb nutzt Probefahrt und radelt mit E-Bike davon

19.07.2019, 15:44 Uhr | dpa

Ein Dieb ist bei einer Probefahrt mit einem teuren E-Bike davon geradelt. Die Mitarbeiter des Geschäfts in Friedberg (Wetteraukreis) hätten mit ihren Fahrrädern noch die Verfolgung aufgenommen, den Mann jedoch nicht mehr eingeholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann im Alter von etwa Mitte 30 hatte am Donnerstagnachmittag in dem Fahrradgeschäft so getan, als wolle er das 3500 Euro teure Gefährt kaufen. Er durfte auf dem Parkplatz des Geschäfts eine Probefahrt machen, diese Gelegenheit nutzte er und fuhr davon.