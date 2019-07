Große Freude in Karlsruhe

KIT ist wieder "Elite-Universität"

19.07.2019

Das Karlsruher Institut für Technologie darf sich in Zukunft wieder "Exzellenz-Universität" nennen. Das teilte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) im Namen der Exzellenzkommission am Freitag in Bonn mit.

Große Freude in Karlsruhe: Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gehört in Zukunft wieder zu den zehn "Elite-Universitäten" in Deutschland. Als einer der Gewinner der Exzellenz-Initiative von Bund und Ländern bekommt die Hochschule in Zukunft bis zu 15 Millionen Euro zusätzliche Fördergelder.



"Heute ist ein großartiger Tag für das KIT, die Förderung als Exzellenzuniversität ist ein herausragender Erfolg", jubelte der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka. "Wir wollen viele weitere exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende für das KIT gewinnen und unsere Kooperationen mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft weiter stärken."

Geld für drei Forschungsschwerpunkte

Das KIT hatte sich mit seinen Forschungsschwerpunkten Energie, Klima und Astroteilchenphysik um die Förderung beworben. Unter anderem soll ein Projekt zur Energiespeicherung ohne Lithium unterstützt werden. Bereits die beiden Forschungscluster zu 3D-Designer-Materialien und zur Energiespeicherung bekommen pro Jahr 3 bis 10 Millionen Euro.

Der erfolgreiche Antrag des KIT steht unter dem Leitmotiv "Living the Change". Darin skizzierte die Hochschule ihren Plan, in den nächsten Jahren die Forschung in der gesamten Bandbreite von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung zu stärken, den Dialog und Austausch mit der Gesellschaft zu verbessern sowie verlässliche Karrierewege anzubieten.

Überprüfung nach sieben Jahren

Die Förderung der neuen Exzellenz-Unis beginnt ab Anfang November. Nach sieben Jahren soll überprüft werden, ob die Elite-Unis noch die Fördervoraussetzungen erfüllen. Wenn ja, fließen die Extra-Millionen weiter.

Insgesamt hatten sich 17 Unis und zwei Verbünde um die jährlich 148 Millionen Euro Fördergeld von Bund und Ländern beworben. Neben dem KIT wurden auch folgende zehn Bewerber ausgezeichnet:

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Verbund Berlin

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Technische Universität Dresden

Universität Hamburg

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Universität Konstanz

Ludwig-Maximilians-Universität München

Technische Universität München

Eberhard Karls Universität Tübingen

Damit liegen vier der elf Sieger des Exzellenzwettbewerbes in Baden-Württemberg. Die Universitäten in Freiburg und Stuttgart gingen allerdings leer aus.