Bonn

Kretschmann und Bauer gratulieren den neuen "Elite-Unis"

19.07.2019, 16:53 Uhr | dpa

Nach dem erfolgreichen Abschneiden der baden-württembergischen Universitäten im millionenschweren Förderwettbewerb "Exzellenzstrategie" hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann den neuen "Elite-Unis" gratuliert. "Baden-Württemberg braucht starke Universitäten als Zentren in einem dichten Netz von Forschung und Innovation, Hochschulen und Unternehmen", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart: "Hier reifen unsere Talente und hier werden entscheidende Impulse für die Zukunft gegeben."

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sieht den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg mit vier von elf ausgezeichneten Exzellenzuniversitäten "bestens aufgestellt", wie sie am Freitag in Bonn sagte: "Damit ist Baden-Württemberg Deutschlands Wissenschaftsstandort Nummer eins."

Beim Wettbewerb hatten sich die Universitäten Tübingen, Konstanz und Heidelberg sowie Karlsruhe durchgesetzt. Sie erhalten künftig eine millionenschwere Förderung von Bund und Land. Die Universitäten Stuttgart und Freiburg konnten sich nicht behaupten.