Berlin

Polizisten erwischen Taschendieb in Café in Mitte

19.07.2019, 18:45 Uhr | dpa

Polizisten haben in Berlin-Mitte einen Dieb dabei erwischt, wie er einer Frau in einem Café Geld und eine Bankkarte aus der Handtasche stahl. Der 36-Jährige setzte sich demnach am Freitagnachmittag in der Münzstraße in die Nähe der Frau. Er legte Kleidung auf die Tasche der 27-Jährigen und griff danach hinein, wie die Polizei mitteilte. Er wurde festgenommen.