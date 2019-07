Berlin

Verdächtiger Gegenstand in Bus: U6 eine Weile unterbrochen

19.07.2019, 20:34 Uhr | dpa

Wegen eines verdächtigen Koffers in einem Bus in Tegel ist die U-Bahnlinie 6 am Freitag auf einem Teilstück eingestellt worden. Zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel wurde der Verkehr am Abend eine Zeit lang unterbrochen. Der Koffer entpuppte sich schließlich als harmlos, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Er war in der Nähe des U-Bahnhofes Alt-Tegel gefunden und von Sprengstoffexperten untersucht worden. Das Gebiet wurde abgesperrt.