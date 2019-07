Osterburg (Altmark)

Scheune abgebrannt: 20 000 Euro Schaden

20.07.2019, 10:04 Uhr | dpa

In Osterburg ist am Samstag eine Scheune abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei Stendal sagte, sei das Feuer am frühen Morgen aus bisher unbekannter Ursache im Ortsteil Rossau ausgebrochen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht gerettet werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ob und wofür die Scheune genutzt wurde, könne derzeit nicht gesagt werden, so der Sprecher.