Tangerhütte

Betrunkener schießt mit Schreckschussgewehr um sich

20.07.2019, 10:04 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat in Tangerhütte (Landkreis Stendal) mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Ein Zeuge habe die Einsatzkräfte am späten Abend darüber informiert, dass der Mann mit einem Sturmgewehr in die Luft schieße, teilte die Polizei am Samstag mit. Vor Ort fanden die Beamten den 60-Jährigen auf dem Boden liegend vor. Er sei stark alkoholisiert gewesen und habe das Bewusstsein verloren, hieß es. Ein Zeuge hatte daraufhin bereits das Gewehr an sich genommen. Es stellte sich später als Schreckschusswaffe heraus. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung habe die Polizei diverse Schreck- und Luftdruckwaffen sichergestellt, teilte die Polizei mit.