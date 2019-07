Frankfurt am Main

Ferienverkehr fließt auf Teilen der A3 zäh: Sperrung der A45

20.07.2019, 12:39 Uhr | dpa

Der Reiseverkehr ist in Hessen am Wochenende auf der A3 etwas ins Stocken geraten. Besonders auf der Strecke von Raunheim bis Kelsterbech mussten Autofahrer am Samstag einige Minuten mehr einplanen, wie aus dem Verkehrsservice von Hessen Mobil hervorgeht. Sonst blieb es meist entspannt, Staus oder Behinderungen gab es zur Mitte der Sommerferien kaum im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet. Seit Freitag und bis Sonntagabend ist allerdings die A45 zwischen Haiger/Burbach und Wilnsdorf gesperrt, weil eine Brücke an der B54 nahe Kalteiche gebaut wird.

Der Frankfurter Flughafen rechnet während der restlichen Sommerferien weiter mit bis zu 240 000 Fluggästen pro Tag.