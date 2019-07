Mönchengladbach

Fußball-Nationaltorwart ter Stegen wird Vater

20.07.2019, 12:40 Uhr | dpa

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und seine Frau Daniela erwarten Nachwuchs. "Immer noch sprachlos. Bald werden wir zu dritt sein!", twitterte der 27-jährige Schlussmann des FC Barcelona in der Nacht zum Samstag. Sein Ex-Club Borussia Mönchengladbach schrieb: "Wir freuen uns sehr für euch! Wenn's ein Junge wird, nennt ihn Jünter." Jünter heißt das Maskottchen der Borussia - in Anlehnung an das Gladbacher Idol Günter Netzer.