Hamburg

Turnier in Hamburg: Zverev zum Auftakt gegen Chilenen Jarry

20.07.2019, 14:38 Uhr | dpa

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev trifft zum Auftakt des Sandplatzturniers in seiner Heimatstadt Hamburg auf den Chilenen Nicolas Jarry. Das ergab am Samstag die Auslosung für die European Open, die am Montag beginnen. Der 22-jährige Zverev ist bei der mit 1,713 Millionen Euro dotierten Veranstaltung an Nummer zwei gesetzt.

Zverev und der Weltranglisten-64. Jarry standen sich in diesem Jahr zweimal gegenüber. Ende Mai setzte sich der Deutsche im Finale in Genf in drei Sätzen durch und verbuchte seinen bislang einzigen Turniersieg in 2019. Gut einen Monat zuvor hatte sich der aktuelle Weltranglisten-Fünfte dem Chilenen in der zweiten Runde in Barcelona ebenfalls auf Sand geschlagen geben müssen. Jarry spielt derzeit noch beim ATP-Turnier in Bastad und zog in Schweden am Samstag ins Endspiel ein.

Dominic Thiem, Nummer eins der Setzliste, muss sich mit Pablo Cuevas aus Uruguay auseinandersetzen. Der Weltranglisten-Vierte aus Österreich könnte in der zweiten Runde auf Philipp Kohlschreiber treffen. Der Augsburger spielt in der Auftaktrunde gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Der Italiener Fabio Fognini, dritter Spieler aus den Top Ten in Hamburg, bekommt es in seinem ersten Spiel mit einem Qualifikanten zu tun.