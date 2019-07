Meppen

Meppen patzt beim Drittliga-Start: 0:2 gegen den FSV Zwickau

20.07.2019, 17:10 Uhr | dpa

Meppens Trainer Christian Neidhart steht am Spielfeldrand. Foto: Carmen Jaspersen (Quelle: dpa)

Der SV Meppen hat zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga gepatzt. Die Emsländer unterlagen am Samstag dem FSV Zwickau mit 0:2 (0:0) und haben dadurch den erhofften Heimsieg zum Start verpasst. Gerrit Wegkamp (55. Minute) und Ronny König (88.) sorgten vor 6460 Zuschauern mit ihren Treffern für die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit.

Meppen verpasste vor allem durch Marius Kleinsorge (50.) die Führung und besaß durch Markus Ballmert (81.) noch eine Top-Chance zum Ausgleich. Die Gäste waren allerdings im zweiten Durchgang effektiver und verdienten sich dadurch den Erfolg. Am 2. Spieltag gastiert das Team von Coach Christian Neidhart am kommenden Samstag (14.00 Uhr) beim Aufsteiger SV Waldhof Mannheim.