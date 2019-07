Bielefeld

Bielefeld verliert Generalprobe gegen Barnsley

20.07.2019, 19:11 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach fünf Siegen und einem Unentschieden die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison einstecken müssen. Rund eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt gegen den FC St. Pauli verlor die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus gegen den englischen Zweitliga-Aufsteiger FC Barnsley mit 2:3 (1:2).

Nach dem Führungstreffer von Fabian Klos (8.) drehten die Engländer vor 2176 Besuchern in der Bielefelder Arena das Spiel. Mallik Wilks (23.), Cauley Woodrow (27.) und Luke Thomas (66.) trafen zum 3:1 für Barnsley, Bielefeld konnte durch Andreas Vogelsammer per Strafstoß (77.) lediglich verkürzen. Die Partie diente als Generalprobe für den Einsatz des so genannten Video-Schiedsrichters.

Die Bielefelder bestreiten ihr nächstes Testspiel am Sonntag (15.00 Uhr) beim SC Verl.