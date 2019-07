München

Nach Gewittern kommt die Hitze nach Bayern

20.07.2019, 19:52 Uhr | dpa

Vor einer neuen Hitzewelle in Bayern wird es in Teilen des Freistaats am Wochenende regnerisch und stürmisch. Es gebe in der Nacht zum Sonntag vielerorts starke Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Sturmböen und Hagelkörner mit einem Durchmesser von etwa zwei Zentimetern seien lokal möglich. Am Sonntag wird es einem DWD-Sprecher zufolge im Süden wechselhaft, im Norden bleibt es hingegen überwiegend trocken. Mit Temperaturen von bis zu 29 Grad wird es hochsommerlich warm.

Ab nächster Woche müssen sich die Menschen in Bayern dann wieder auf Hitze einstellen. "Am Montag beginnt eine Hitzewelle, die voraussichtlich die ganze Woche andauert", sagte der Sprecher. Demnach werden Temperaturen weit über 30 Grad erwartet.