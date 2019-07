Magdeburg

Drei Tore von Neuzugang Kobylański: Braunschweig gewinnt

20.07.2019, 20:47 Uhr | dpa

Das Vereinslogo des Drittligisten Eintracht Braunschweig ist vor dem Stadion in Braunschweig zu sehen. Foto: Peter Steffen/Archivbild (Quelle: dpa)

Eintracht Braunschweig ist perfekt in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Dank eines Dreierpacks von Neuzugang Martin Kobylański gewann der Aufstiegsmitfavorit am Samstagabend mit 4:2 (3:1) beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg. Der Offensivspieler, der bereits für Werder Bremen in der Bundesliga aktiv war, markierte drei Tore (7. Minute, 18., 90.+6). "Es war eine brutale Teamleistung", sagte der Matchwinner bei "Magentasport".

Auch Marcel Bär zeigte mit einem Tor (32.) und zwei Vorlagen ein starkes Spiel. Für die Gastgeber trafen Sören Bertram (12.) und Christian Beck (51.). Vor dem zweiten Gegentor fiel Torhüter Jasmin Fejzic unglücklich auf den Rücken und verlor den Ball. Der Keeper musste nach langer Verletzungsbehandlung ausgewechselt werden. Für ihn kam Marcel Engelhardt in die Partie. Magdeburgs Björn Rother sah noch in der 84. Minute die Rote Karte.