Mechernich

Fertigbau-Kirche aus Nachkriegsjahren kommt ins Museum

21.07.2019, 01:46 Uhr | dpa

Das Freilichtmuseum Kommern in Mechernich bei Euskirchen hat eine fast 70 Jahre alte Kirche als dauerhaftes Ausstellungsstück erhalten. Heute wird die Kapelle von 1951 auf dem Gelände des LVR-Museums in der Eifel eingeweiht. Die sogenannte Diaspora-Kirche war nach dem Zweiten Weltkrieg in Overath für zugezogene evangelische Flüchtlinge gebaut worden. Der Entwurf stammt von dem Architekten Otto Bartning, einem Mitbegründer der Kunst- und Architekturschule Bauhaus in Weimar. Seinerzeit waren 33 Kirchen dieses Fertigbau-Typs errichtet worden.

Die Notkirche wurde in Overath im Bergischen Land abgebaut und 2018 im Freilichtmuseum aufgebaut. Die Wieder-Einweihung ist Teil des Ausstellungsprojektes "100 Jahre Bauhaus im Westen". Manfred Rekowski, der Präses der rheinischen evangelischen Kirche, kommt auch. In der Kirche sollen weiterhin Hochzeiten und Gottesdienste stattfinden.