Nach Handgemenge

Mann bei Polizeieinsatz wegen Ruhestörung schwer verletzt

21.07.2019, 20:01 Uhr | dpa

Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Essen ist ein 30-Jähriger gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.



In Essen hat sich ein Mann schwer verletzt, als die Polizei ihn wegen einer Ruhestörung zur Rede stellen wollte. Die Beamten seien am Einsatzort auf mehrere, teils stark betrunkene Männer getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht gefolgt sein und Widerstand geleistet haben.



Es sei zu einem Handgemenge gekommen, bei dem ein 30-Jähriger auf einer Treppe gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen sei. Der Mann kam am späten Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil die Essener Kollegen an dem Fall beteiligt sind, hat die Polizei Bochum die Ermittlungen übernommen.