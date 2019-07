Coburg

Notlandung in Getreidefeld: Zwei Menschen leicht verletzt

21.07.2019, 17:29 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einer Notlandung mit einem Kleinflugzeug sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Während des Landeanflugs auf einen Flugplatz bei Coburg fiel wegen eines technischen Defekts der Motor der Maschine aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 58 Jahre alte Pilot musste auf einem Getreidefeld notlanden. Der Pilot und eine weitere Person, die im Flugzeug saß, wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Flugzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 60 000 Euro.