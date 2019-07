Oberbarnim

Motorradfahrer verunglückt bei Tour mit Bruder tödlich

21.07.2019, 19:57 Uhr | dpa

Bei einer Tour mit seinem Bruder ist ein 32 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag tödlich verunglückt. Er kam auf der Kreisstraße bei Klosterdorf (Märkisch-Oderland) in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Der aus Märkisch-Oderland stammende Mann starb noch an der Unfallstelle. Sein Bruder sei hinter ihm gefahren und nicht verletzt, so der Sprecher. Die Ursache für den Unfall am Sonntagnachmittag wird noch ermittelt.