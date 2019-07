Bremen

Frist für Mitgliederentscheid über Rot-Grün-Rot läuft ab

22.07.2019, 00:39 Uhr | dpa

Bei den Bremer Linken läuft heute die Frist zur Teilnahme an einem Mitgliederentscheid über die rot- grün-rote Koalition ab. Danach sollen die Stimmen ausgezählt werden. Mit einem Ergebnis wird zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr gerechnet. Für eine bindende Zustimmung oder eine Ablehnung reicht die einfache Mehrheit. Das notwendige Mindestquorum von 50 Prozent aller rund 620 Mitglieder wurde bereits am Freitag erreicht. Sollten die Mitglieder wider Erwarten mehrheitlich mit Nein stimmen, wäre die rot-grün-rote Koalition in Bremen geplatzt. SPD und Grüne hatten der Koalition schon abschließend auf Parteitagen zugestimmt. Nur die Linken hatten neben ihrem Parteitag noch eine Urabstimmung auf den Weg gebracht.