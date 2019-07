Ansbach

Sexuelle Belästigung: Urteil gegen Polizeibeamten erwartet

22.07.2019, 01:16 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Polizeibeamten wegen sexueller Belästigung will das Landgericht Ansbach heute das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen vor, zwei Frauen zu Hause besucht und sie dann unsittlich berührt zu haben. Dabei habe er seine Position als Polizist ausgenutzt. Ein DNA-Test in einem der beiden Fälle konnte allerdings nicht beweisen, dass der Beamte die heute 76-jährige Rentnerin an der Brust berührte. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und schilderte im Fall des älteren Opfers vor Gericht eine genau umgekehrte Version des Geschehens: Er habe sich bedrängt gefühlt, die Rentnerin habe ihm "oben ohne" die Tür geöffnet und ihn umarmt.

Das zweite, heute 50-jährige Opfer soll am Montag noch aussagen. Anschließend sind Plädoyers und Urteil geplant. Für den Beamten steht viel auf dem Spiel: Er würde aus dem Polizeidienst entlassen werden, wenn er zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird, wie ein Gerichtssprecher sagte.