Zierzow

Brand in Schweinemastanlage in Westmecklenburg

22.07.2019, 08:55 Uhr | dpa

In einer Schweinemastanlage in Kolbow bei Zierzow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle in Schwerin sagte, sind derzeit sieben Feuerwehren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. In der Anlage seien rund 10 000 Tiere untergebracht. Rund 1000 Schweine aus einem betroffenen Stall sollen bereits verendet sein. Wie viele Stallgebäude vom Brand betroffen sind, sei ebenso wie die Brandursache noch unklar. Auf dem Gelände abseits des Dorfes stehe auch eine Biogasanlage, die aber wegen eines größeren Abstandes nicht gefährdet sein soll.