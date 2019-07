Osterfeld

Ehemalige Wetterstation in Osterfeld brennt teilweise ab

22.07.2019, 08:56 Uhr | dpa

Das Dach einer ehemaligen Wetterstation in Osterfeld (Burgenlandkreis) ist abgebrannt. Das Feuer brach am Sonntagabend in dem leerstehenden Gebäude aus, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 10 000 Euro.