Leipzig

Karl-Heine-Kanal in Leipzig wird Anfang August entkrautet

22.07.2019, 09:51 Uhr | dpa

Der Karl-Heine-Kanal im Leipziger Westen wird Anfang August von Fadenalgen und Unterwasserpflanzen befreit. Die Wasserpflanzen seien wegen besserer Wasserqualität und wärmeren Temperaturen schnell gewachsen, wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Montag in Leipzig mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe das Wachstum aber nicht signifikant zugenommen. Die Unterwasserpflanzen werden laut Behörde von einem Mähboot in einer Tiefe von mehr als anderthalb Meter unter der Wasseroberfläche abgemäht. Die Abfälle werden anschließend aus dem Kanal entfernt.