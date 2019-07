Paderborn

33-Jährige tot aufgefunden: Tatverdächtiger festgenommen

22.07.2019, 10:34 Uhr | dpa

Eine 33-jährige Frau ist am Sonntagmittag tot in ihrer Wohnung in Lippstadt (Kreis Soest) aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde noch am selben Tag ein 39-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt. Nach Angaben des WDR gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.