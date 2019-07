Saarbrücken

Rheinland-Pfalz, Saarland: Vergleichsweise geringe Gehälter

22.07.2019, 15:00 Uhr | dpa

Eine Kassiererin in einem Supermarkt zählt an ihrer Kasse Wechselgeld. Foto: Daniel Karmann/Archivbild (Quelle: dpa)

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden vergleichsweise niedrige Gehälter gezahlt. Für das vergangene Jahr hat die Bundesagentur für Arbeit an der Saar ein mittleres monatliches Bruttogehalt von 3392 Euro bei einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten errechnet. Das lag über den Vergleichswerten für Gesamtdeutschland (3304 Euro) und unter dem von Westdeutschland (3434 Euro). In Rheinland-Pfalz wurden 3265 Euro gezahlt. Die höchsten Mittelwerte (Mediane) gab es in Hamburg (3718 Euro), Baden-Württemberg (3651 Euro) und Hessen (3593 Euro).

Bundesweit sind die Bruttoverdienste im Vergleich zu 2017 um knapp drei Prozent gestiegen. Gründe für die Zunahme sind nach Einschätzung einer BA-Statistikexpertin neben der Erhöhung der Tarifgehälter auch ein wachsender Anteil gut qualifizierter Beschäftigter, die in der Regel höhere Bruttoeinkommen beziehen.