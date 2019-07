Annaberg-Buchholz

Polizei beschlagnahmt Orden auf Trödelmarkt

22.07.2019, 17:27 Uhr | dpa

Dreizehn Orden und Abzeichen mit verfassungsfeindlichen Symbolen haben Beamte auf einem Trödelmarkt in Annaberg-Buchholz sichergestellt. Gegen den 56-jährigen Standbetreiber werde wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, teilte die Polizei in Chemnitz am Montag mit. Ein Marktbesucher hatte am Sonntagvormittag die Polizei informiert.