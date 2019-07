Wächtersbach

Mann angeschossen: Möglicherweise fremdenfeindliches Motiv

22.07.2019, 21:04 Uhr | dpa

Ein 26-Jähriger ist am Montag in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main teilte am Montag mit, hinter den Schüssen könne ein fremdenfeindliches Motiv stecken. Der Verletzte sei sofort in ein Krankenhaus gekommen, wo er operiert worden sei. Sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert. Der Angeschossene sei eritreischer Staatsangehöriger. Der mutmaßliche Schütze sei später von Polizisten lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden - und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Laut Mitteilung floh der mutmaßliche Täter nach der Tat, die sich gegen 13 Uhr ereignet habe, zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen ihrer Fahndung seien Polizisten gegen 16.15 Uhr im benachbarten Biebergemünd an der hessisch-bayerischen Grenze auf ein Fahrzeug getroffen, in dem sich ein lebloser 55-Jähriger befunden habe. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, dort sei er gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es sich bei diesem Mann um den mutmaßlichen Schütze gehandelt haben.

Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft betonte, "dass der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht" worden sei.