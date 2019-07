München

Wiesn meets Instagram: Wirte zeigen Volksfestaufbau online

22.07.2019, 22:01 Uhr | dpa

"Getting ready for the Oktoberfest", heißt es jetzt auch auf Instagram: Die Wiesnwirte begleiten des Aufbau des Oktoberfests erstmals auf der bekannten Internetplattform. Seit zwei Wochen posten sie hin und wieder Bilder und Videos, insgesamt 14 Posts waren es bis zum Montagabend. Etwas mehr als 470 Follower konnten sie damit bis zu diesem Zeitpunkt hinter sich scharen - noch ist das allerdings nur ein Bruchteil der Oktoberfestbesucher: Jedes Jahr kommen gut sechs Millionen Gäste. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über diese "Charme-Offensive" der Wirte zu dem heuer 209 Jahre alten Volksfest berichtet.

"Wir wollen die schönen Seiten der Wiesn transportieren - und das, was wir täglich machen", sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer. Zum Beispiel über die Wiesnbaustelle radeln oder beim Abladen der Balken fürs Zelt mit anpacken. "Es geht darum, dass die Leute die Wirte einmal persönlich kennenlernen und sehen, wer hinter dem Trubel in den Zelten steht."

Auch bei Facebook sind die Wirte unterwegs; eine eigene Seite der Wiesnwirte gibt es dort seit dem vergangenen Jahr. Den Start ins Onlinezeitalter haben Inselkammer und sein Vize Christian Schottenhamel vorangetrieben, beide vertreten die Wirte nun das zweite Jahr als Sprecher. Ihr Vorgänger, Urgestein Toni Roiderer, las schwerlich einmal eine E-Mail. Das Oktoberfest beginnt am 21. September und dauert bis zum 6. Oktober.