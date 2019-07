Hamburg

Zverev startet in Hamburg-Turnier: Schwieriger Auftaktgegner

23.07.2019, 02:04 Uhr | dpa

Tennisprofi Alexander Zverev steht in seinem ersten Einzel seit drei Jahren beim Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg vor einer schweren Auftaktaufgabe. Der 22-Jährige trifft heute bei der mit 1,713 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung auf Nicolas Jarry. Der Chilene gewann gerade erst das Turnier in Bastad.

Zverev und Jarry standen sich in diesem Jahr zweimal gegenüber. Ende Mai setzte sich der Deutsche im Finale in Genf in drei Sätzen durch und verbuchte seinen bislang einzigen Turniersieg in 2019. Gut einen Monat zuvor hatte sich der aktuelle Weltranglisten-Fünfte dem Chilenen in der zweiten Runde in Barcelona ebenfalls auf Sand geschlagen geben müssen. Der in Hamburg an Nummer eins gesetzte French-Open-Finalist Dominic Thiem aus Österreich spielt gegen den Uruguayer Pablo Cuevas.