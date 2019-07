Stuttgart

Notrufsäulen an Badeseen sollen im Sommer Leben retten

23.07.2019, 02:21 Uhr | dpa

Mit Notrufsäulen an mehreren Seen sollen Badende in Baden-Württemberg im Ernstfall schneller um Hilfe rufen können. Derzeit hätten Ersthelfer am Strand oder am See oft kein Handy mit dabei, um einen Notruf absetzen zu können, erklären die Björn Steiger Stiftung und die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). In einem Pilotversuch sollen deshalb neue Säulen zunächst im Rems-Murr-Kreis und am Bodensee ausprobiert werden. Details zur neu entwickelten Säule wollen Stiftung und DLRG heute vorstellen.

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen ertrunken als im Jahr davor. Nach DLRG-Angaben starben 62 Menschen in Gewässern und Schwimmbädern - das sind 24 mehr als im Jahr 2017.

Die Björn Steiger Stiftung (Winnenden) war neben der Einführung der bundesweit eingesetzten Notrufnummern auch bei den einheitlichen Notrufnummern, den Funkzentralen und dem Baby-Notarztwagen maßgeblich beteiligt.