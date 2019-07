Hamm

Mann bei Raubüberfall in eigener Wohnung schwer verletzt

23.07.2019, 06:11 Uhr | dpa

Ein Mann ist in seiner eigenen Wohnung in Hamm von drei bewaffneten Männern beraubt und schwer verletzt worden. Als es am späten Montagabend an seiner Wohnungstür klopfte, öffnete der 26-Jährige die Tür, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürmten drei Männer hinein, schlugen dem Mann auf den Kopf und traten auf ihn ein. Einer der Männer habe ihn zudem mit einem Messer verletzt. Die Männer flohen unerkannt mit geringer Beute. Der Mieter kam schwer verletzt ins Krankenhaus.