Lauchringen

Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

23.07.2019, 07:35 Uhr | dpa

Ein gebrochenes Bein, ein leichtverletzter Mann und ein Schaden von rund 55 000 Euro sind die Folgen eines Zusammenstoßes von zwei Autos auf der Bundesstraße bei Lauchringen. Ein 25-Jähriger war am Montagabend im Kreis Waldshut mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Der 27 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb er in den Gegenverkehr geraten war, ist nach Angaben der Polizei unklar.