Harsum

Zwölf Hektar großes Weizenfeld abgebrannt

23.07.2019, 09:17 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Landkreis Hildesheim ist ein Weizenfeld abgebrannt. Die zerstörte Fläche sei rund zwölf Hektar groß, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Feuer sei am Montagnachmittag auf dem Feld in der Nähe von Harsum ausgebrochen und dann durch den Wind immer wieder angefacht worden. Zur Brandursache gebe es bisher keine Erkenntnisse, sagte die Sprecherin. Auch zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Knapp 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.