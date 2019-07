Saarbrücken

Saarland war 2018 blitzreichstes Bundesland

23.07.2019, 09:27 Uhr | dpa

In keinem anderen deutschen Bundesland gab es im vergangenen Jahr pro Quadratkilometer Fläche so viele Blitze wie im Saarland. Zugleich war Saarbrücken die blitzreichste Hauptstadt eines Bundeslandes, wie aus dem Blitz-Informationssystem des Unternehmens Siemens hervorgeht. Danach wurden 2018 deutschlandweit rund 446 000 Blitzeinschläge verzeichnet - etwa 3000 mehr als im Jahr zuvor. In Saarbrücken gab es 3,0 Blitze pro Quadratkilometer.

Unter den Bundesländern belegten das Saarland mit 2,4 und Rheinland-Pfalz mit 2,1 Blitzen pro Quadratkilometer die ersten Plätze. Damit lagen beide Bundesländer deutlich über dem deutschen Durchschnittswert von 1,3 registrierten Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Besonders häufig blitzte es in Rheinland-Pfalz im Landkreis Birkenfeld - hier wurden 3,5 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer festgestellt. Die Südliche Weinstraße und der Landkreis Neuwied kamen auf 2,7 Blitze pro Quadratkilometer. Bundesweit die meisten Blitzeinschläge je Quadratkilometer wurden im bayerischen Schweinfurt (5,0) gezählt.

Das Blitz-Informationssystem hilft bei der Feststellung, ob ein Blitzeinschlag einen Schaden oder Ausfall verursacht hat, sagte Stephan Thern, Leiter des Informationsdienstes. Denn Blitze könnten die Elektronik in Fernsehern, Satellitenempfängern, Waschmaschinen oder Industriesteuerungen selbst dann beschädigen, wenn der Blitz in größerer Entfernung einschlägt, hieß es.