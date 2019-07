Erfurt

Toter Mann in Polizeizelle: Staatsanwaltschaft ermittelt

23.07.2019, 11:02 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt wegen eines Mannes, der in einer Polizeizelle in Erfurt gestorben ist. Es gebe keinen Anfangsverdacht für strafrechtlich relevantes Handeln, teilte Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen am Dienstag mit. Demnach starb der 32-jährige Algerier am Samstag. Eine Obduktion habe schon stattgefunden, die Todesursache sei aber unklar. Der Mann hatte eine größere Menge Drogenersatzmedikamente mit sich geführt.

Beamte hatten den 32-Jährigen am Freitag nahe des Hauptbahnhofs beim Diebstahl eines Rucksacks beobachtet und daraufhin vorläufig festgenommen. Sie brachten den Mann in eine Gewahrsamszelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Bei einer Kontrolle in der Nacht zu Samstag war er leblos, wurde von Beamten reanimiert und starb schließlich im Krankenhaus.