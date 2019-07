Bückeburg

Auffahrunfall nach Dinosaurier-Sichtung

23.07.2019, 12:29 Uhr | dpa

Vorbeifahrende Dinosaurier hat ein Autofahrer in Bückeburg als Grund für einen von ihm verursachten Auffahrunfall genannt. Eine Rolle könnte dabei aber auch der Alkohol gespielt haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Bei dem 53 Jahre alten Fahrer seien 0,51 Promille gemessen worden, er musste den Führerschein abgeben. Die Dinosaurier hatte aber auch der Fahrer des an einem Kreisverkehr gerammten Wagens gesehen. Sie waren laut Polizei mit anderen Skulpturen auf einem Laster unterwegs, wahrscheinlich vom Freigelände eines Mittelalterfestes. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand.