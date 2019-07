Berlin

Senat will Genossenschaften bei Vorkaufsrecht unterstützen

23.07.2019, 13:44 Uhr | dpa

Der Berliner Senat will neben den kommunalen Wohnungsgesellschaften künftig auch Genossenschaften bei der Ausübung von Vorkaufsrechten unterstützen. Auch diese sollen Zuschüsse erhalten, wenn sie Wohnungen auf diesem Wege ankaufen und soziale Mieten sicherstellen sowie Mieter vor Verdrängung schützen. Das kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Die Gelder sollen demnach aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (Siwana) kommen, einem aktuell gut gefüllten Topf des Landes für Investitionen.

In sogenannten Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur haben die Bezirke ein Vorkaufsrecht, wenn Häuser mit Wohnungen zum Verkauf stehen. Ein privater Käufer kann dennoch zum Zuge kommen, wenn er sich im Rahmen einer sogenannten Abwendungsvereinbarung zur Einhaltung bestimmter Sozialstandards verpflichtet. Ist das nicht der Fall, können kommunale Wohnungsgesellschaften zugreifen - und demnächst auch Genossenschaften. Kommunale Gesellschaften erwarben im Vorjahr insgesamt 3746 Wohnungen, davon 638 im Rahmen eines Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten.