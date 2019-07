Chemnitz

Löhne für Vollzeitbeschäftigte in Sachsen gestiegen

23.07.2019, 13:56 Uhr | dpa

Das mittlere Einkommen von Vollzeitbeschäftigten in Sachsen ist im vergangenen Jahr um 108 Euro im Vergleich zu 2017 gestiegen. Damit lag das mittlere Einkommen im Freistaat bei 2587 Euro pro Monat, wie die Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Dienstag mitteilte. Bundesweit lag der Medianlohn im Jahr 2018 bei 3304 Euro. Sachsen belegt damit den drittletzten Platz im Bundesvergleich, nur in Thüringen (2553 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (2496 Euro) waren die Medianlöhne niedriger. Spitzenreiter sind Hamburg (3718 Euro) und Baden-Württemberg (3651 Euro).

Nicht nur im Bundesvergleich gebe es Unterschiede. Auch innerhalb von Sachsen seien die Löhne bei Vollzeitbeschäftigten verschieden hoch. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit liege der Medianlohn in Dresden um 817 Euro höher als der im Landkreis Görlitz. Am höchsten sind die Medianlöhne in den Städten Dresden (3089 Euro), Leipzig (2936 Euro) und Chemnitz (2758 Euro). Die Schlusslichter sind Mittelsachsen (2351 Euro), der Erzgebirgskreis (2301 Euro) und Görlitz (2272 Euro).