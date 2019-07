Berlin

Nach Angriff in U-Bahn: Polizei sucht Verdächtige mit Bild

23.07.2019, 15:28 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Nach einem brutalen Angriff in einer U-Bahn sucht die Polizei nun mit Fahnundsfotos nach zwei Verdächtigen. Die beiden Männer sollen am 11. Mai zwei weitere Männer mit einer Glasflasche angegriffen und mehrere Minuten lang getreten und geschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 23-jährigen Opfer wurden stark verletzt, einer der beiden musste stationär ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Paracelsus-Bad. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden Gesuchten.