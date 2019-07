Zeugin informierte Einrichtung

Pflegehelfer soll Seniorinnen in Karlsruhe misshandelt haben

23.07.2019, 18:18 Uhr | dpa

Eine Hand greift an einen Rollstuhl: In Bruchsal im Kreis Karlsruhe soll ein Pflegehelfer Senioren misshandelt haben. (Quelle: imago images)

Ein Video und eine gedankenschnelle Zeugin haben die Polizei in Bruchsal im Kreis Karlsruhe auf die Spur eines Pflegehelfers gebracht, der mehrere Seniorinnen misshandelt haben soll. Dass die Taten aufgedeckt wurden, ist offenbar nur einem Zufall zu verdanken.



Ein Pflegehelfer soll in einer Einrichtung in Bruchsal im Kreis Karlsruhe mehrere Seniorinnen misshandelt haben. Eine 20 Jahre alte Frau habe von dem ihr unbekannten Verdächtigen über einen Messenger-Dienst kommentarlos ein Video erhalten, das die Misshandlung einer 84 Jahre alten Frau im Rollstuhl zeigte. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bevor sich das Video selbst löschen konnte, habe die Frau das Geschehen mit ihrem Smartphone abgefilmt.

Die Zeugin machte den Angaben zufolge das Pflegeheim im Kreis Karlsruhe ausfindig und informierte die Leitung der Einrichtung. Anhand der Aufnahmen verdächtigten die Verantwortlichen einen 20 Jahre alten Pflegehelfer und schalteten die Polizei ein.



Der Mann sei sofort von seiner Arbeit freigestellt worden. Bei den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft habe sich der Verdacht dann erhärtet. Untersucht werden nun mehrere Fälle seit Mitte April. Betroffen sein könnten zwei weitere pflegebedürftige Frauen im Alter von 80 Jahren und 89 Jahren.







Warum die Zeugin das Video erhielt, ist unklar. Polizeisprecher Ralf Minet lobte die Frau: "Sie hat vorbildlich gehandelt und alles richtig gemacht."