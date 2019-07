Braunfels

Auto geht am Waldrand in Flammen auf: Technischer Defekt

23.07.2019, 16:49 Uhr | dpa

Ein am Waldrand nahe Braunfels geparktes Auto ist in Brand geraten, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Besitzer sei mit dem Wagen am Dienstagmittag zu dem Wald nahe dem Ortsteil Altenkirchen gefahren, um dort spazieren zu gehen, berichtete die Polizei in Dillenburg. Nach kurzer Zeit hörte er einen Knall, sein Fahrzeug stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, dabei wurde auch eine kleine Ackerfläche in Mitleidenschaft gezogen.