Bernburg (Saale)

Mann betreibt illegale Tankstelle in Garage

23.07.2019, 16:52 Uhr | dpa

Ein 34-Jähriger hat in seiner Garage in Bernburg eine illegale Tankstelle betrieben. Die Polizei geht davon aus, dass er dort gestohlenen Diesel verwendete. Neben acht Kanistern und einem 200-Liter-Fass mit Treibstoff wurden bei der Kontrolle am Montag auch Kettensäge und Akkuschrauber gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob der Mann für zahlreiche Dieseldiebstähle an Tankstellen im Salzlandkreis in den vergangenen Wochen verantwortlich sei, werde geprüft. Der 34-Jährige verweigerte jede Aussage. Die Garage samt mobiler Zapfanlage und Notstromaggregat wurde versiegelt.