Hamburg

Hamburger Tennisturnier: Qualifikant Julian Lenz gescheitert

23.07.2019, 20:17 Uhr | dpa

Qualifikant Julian Lenz ist beim Sandplatz-Turnier in Hamburg als vierter der anfangs sieben deutschen Tennisprofis in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Gießener musste sich am Dienstag dem an Nummer drei gesetzten Fabio Fognini aus Italien mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Lenz ist in der Weltrangliste auf Rang 374 notiert und hatte sich über die Qualifikation erstmals einen Platz im Hauptfeld eines ATP-Turniers erkämpft. Vor Lenz waren Philipp Kohlschreiber, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann gescheitert. Im Achtelfinale am Donnerstag dagegen stehen Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Rudi Molleker.