Isenbüttel

Schwimmer im Tankumsee vermisst

24.07.2019, 07:56 Uhr | dpa

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Dienstagabend rund um den Tankumsee in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Ein 20-jähriger Asylbewerber aus Braunschweig sei in Begleitung eines Bekannten im See Schwimmen gegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Abend habe der Begleiter den 20-Jährigen aus den Augen verloren. Eine Rettungsaktion blieb bis zum Einsetzen der Dunkelheit ohne Erfolg. Die Suche wird laut Polizeiangaben am Mittwochvormittag fortgesetzt.