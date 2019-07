Hannover

Angeklagter schweigt im Prozess um Brandstiftung

24.07.2019, 11:11 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger, der Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover gelegt haben soll, schweigt zu den Vorwürfen. Das teilte sein Anwalt am Mittwoch zum Prozessauftakt am Landgericht Hannover mit. Der Mann soll im Februar in der Küche seiner Wohnung im Dachgeschoss sowie vor den Türen zweier weiterer Wohnungen im zweiten Obergeschoss des Hauses in Hannover Brandbeschleuniger verteilt und angezündet haben.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren laut Anklage drei Menschen in den beiden Wohnungen in der zweiten Etage. Sie konnten nicht über das Treppenhaus ins Freie gelangen. Eine 85 Jahre alte Nachbarin flüchtete deshalb in ihre Küche und die Feuerwehr rettete sie anschließend über eine Drehleiter durch das Fenster. Zwei Kinder einer Familie, die in der benachbarten Wohnung lebte, schafften es auf ihren Balkon. Von dort aus brachte die Feuerwehr sie in Sicherheit. Der Angeklagte soll den möglichen Tod der Bewohner in Kauf genommen haben. Ein Urteil könnte am 6. August fallen.