Potsdam

Beschwerde von AfD-Kandidat gegen Nichtzulassung abgelehnt

24.07.2019, 12:55 Uhr | dpa

Die AfD kann im Wahlkreis 38 (Oberspreewald-Lausitz 1) im Süden Brandenburgs keinen Direktkandidaten zur Landtagswahl aufstellen. Der Landeswahlausschuss Brandenburg wies am Mittwoch in Potsdam einstimmig (acht Stimmen) die Beschwerde des AfD-Kandidaten Silvio Wolf zurück. Wegen zwei fehlender Unterschriften war der Vorschlag der Partei für den Wahlkreis vom zuständigen Kreiswahlausschuss nicht zugelassen worden. Im Wahlkreis 38 tritt der Spitzenkandidat der CDU, Ingo Senftleben, zur Wahl an.