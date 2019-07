Mühlhausen/Thüringen

Baubeginn für neues Bratwurstmuseum für November angepeilt

24.07.2019, 13:03 Uhr | dpa

Die Pläne für das neue Bratwurstmuseum in Mühlhausen werden konkreter. "Wir hoffen, dass wir im November anfangen können zu bauen", sagte Thomas Mäuer, stellvertretender Vorsitzender der Freunde der Thüringer Bratwurst e.V., am Mittwoch. Der erste Teil des Museums soll im Mai 2020 für Besucher zugänglich sein. Der Zeitrahmen sei allerdings noch unter Vorbehalt, da zuvor einige behördliche Entscheidungen getroffen werden müssten. Am Donnerstag soll im Stadtrat über die Auslegung des Bebauungsplans entschieden werden.

Das "1. Deutsche Bratwurstmuseum" gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt in Holzhausen bei Arnstadt. Es soll unter anderem wegen der hohen Besucherzahlen in ein größeres Gebäude umziehen. Ende Januar war öffentlich geworden, dass der ursprünglich geplante neue Standort auf dem Gelände eines ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwalds liegen sollte. Das sorgte für heftige Kritik von vielen Seiten, woraufhin der Plan verworfen wurde.