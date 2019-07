Hamburg

Rothenbaum: Russischer Profi Rublew erster Viertelfinalist

24.07.2019, 14:14 Uhr | dpa

Andrej Rublew hat als erster Spieler beim Tennisturnier in Hamburg das Viertelfinale erreicht. Der 21 Jahre alte Russe setzte sich am Mittwoch gegen den Norweger Casper Ruud mit 3:6, 7:5, 6:3 durch. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Rublew nun auf den top-gesetzten Österreicher Dominic Thiem oder den Ungarn Marton Fucsovics. Das deutsche Tennis-Trio aus Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Rudi Molleker bestreitet seine Achtelfinal-Partien erst an diesem Donnerstag.