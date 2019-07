Hamburg

Hamburger SV und NDR verlängern Medienpartnerschaft

24.07.2019, 14:23 Uhr | dpa

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bleibt auch in der neuen Saison Medienpartner des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Ein Bestandteil der Zusammenarbeit wird auch wieder die NDR 2 Fanshow sein, die es erstmals in dieser Spielzeit am Sonntag vor dem HSV-Heimspiel gegen Darmstadt 98 im Volksparkstadion geben wird, teilte der HSV dazu am Mittwoch mit.

Nach dem Aus für Kultsänger Lotto King Karl und die Hymne "Hamburg, meine Perle" fungiert dessen langjähriger Partner Dirk Böge vom NDR als Stadionsprecher. Der HSV stellt dem erfahrenen Moderator in Philipp Langer einen eigenen Mann zur Seite. Der Mitarbeiter der Medienabteilung hatte schon bei der HSV-Generalprobe am Samstag gegen den RSC Anderlecht (2:2) ausgeholfen und wird nun zur Dauerlösung.